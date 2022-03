Epa Colombia sobre nueva polémica: “El éxito me ha traído miles de problemas, pero me encanta”

Luego de que la excontadora de Daneidy Barrera, Epa Colombia , hiciera serias acusaciones en contra de la creadora de contenido y empresaria de keratinas, la joven se expresó en sus redes sociales manifestando que el único que puede juzgar sus acciones es Dios.

Asimismo, expresó que el éxito y la fama le han traído muchos problemas, pero que a ella le encanta y contó cuál es la razón de esto.

“Yo soy una mujer supertrabajadora, superemprendedora, una mujer que ha salido adelante y que obvio que el éxito me ha traído miles de problemas, pero me encanta, me encanta porque mientras más hablan de mí me hacen saber que me están dando a conocer más y están posicionando mis productos”, señaló.

“Amiga, quien puede juzgarte es Dios, solo Dios conoce tu corazón más nadie”, subrayó.

Finalmente, agregó que “el ser humano destruye, el ser humano pisotea, el ser humano quiere acabar contigo. Mientras tú estes limpia, lo demás no importa”.

¿Qué dijo excontadora de Epa Colombia?

Yenny Saldarriaga, quien trabajó con Daneidy Barrera, habló de supuestas amenazas en su contra por parte de la influencer. Lo hizo a través de una entrevista otorgada a la Revista Semana.

Luego expresó en un comunicado: “Mis declaraciones no buscan fama, ni reconocimiento mediático, mi único objetivo era desvirtuar con pruebas todas las mentiras que se han tejido alrededor de mi nombre”.

Puntualizó que no se referirá más al tema.