Epa Colombia sorprendió hablando de lo que pasó con Diana Celis: "Esa mujer no me quería"

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, sorprendió a sus seguidores al referirse nuevamente a lo que fue su relación con Diana Celis.

La empresaria e influenciadora lo hizo al responder la pregunta de una seguidora en Instagram.

“¿Cómo hiciste para superar a Celis y empezar otra relación tan rápido?”, fue el cuestionamiento al que Epa Colombia no dudó en responder.

Inicialmente, publicó dos videos en los que señalaba “mor, esa mujer no me quería, se hace la 'vístima', la buena gente” y aseguraba que la futbolista Diana Celis no estaba pendiente de sus cosas.

Luego, indicó que hace año y medio se sintió engañada por un mensaje que encontró en el celular de su pareja y, desde ese momento, todo se dañó.

“Amiga, en fin, fue reduro para mí saber lo que me habían hecho, no lo superé y hace un año no venía bien con ella. Me decía que yo era el amor de su vida, que me iba a apoyar con mis keratinas, me cansé y decidí darme la oportunidad con otra persona que espero hacerla feliz y hacerlo mejor que la primera vez”, puntualizó Epa Colombia en un texto.

Y agregó: "Ya no me juzgues, tú no sabes nada, yo di lo mejor de mí, podría decir que soy la mejor novia del mundo porque cuando me enamoro doy lo mejor".