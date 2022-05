Epa Colombia y Andrea Valdiri: ¿siguen siendo amigas?

Durante la boda de Andrea Valdiri y Felipe Saruma, Daneidy Barrera, conocida popularmente como Epa Colombia , protagonizó un momento incómodo. La empresaria de keratinas asistió a la celebración con su novia, Karol Samantha, pese a que ella al parecer no había sido invitada.

Una de las asistentes al matrimonio compartió una historia en Instagram en la que se escucha a Epa Colombia disculparse con la barranquillera. "Te lo juro que no vuelve a pasar. Me siento mal porque tú te sientes mal", dijo la empresaria a la bailarina, quien tan solo respondió: "No sé qué hacer, amor".

Un seguidor le preguntó a Daneidy si ella y Andrea Valdiri seguían siendo amigas, sobre lo cual la creadora de contenido respondió que aún mantienen una buena relación, además de expresar el cariño que siente por ella.

"Somos superamigas, bueno, superamigas no. Somos amigas, yo soy real hasta la muerte y ella también. Ella me ha apoyado demasiado", aseguró Epa Colombia. También dio algunos detalles de lo que sucedió durante la boda de los dos famosos.

"Ese día del matrimonio pasó de todo. Amor, de verdad que ese día pasó de todo y yo tras del hecho llego tarde", concluyó la influencer.