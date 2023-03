Epa Colombia y la millonada que gastó por un par de zapatos: "Perdí la plata"

Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como Epa Colombia , se volvió objeto de comentarios luego de contarles a sus seguidores cuáles son los zapatos más costosos que ha comprado. La empresaria de queratinas también aprovechó para mostrar su extenso clóset.



"Unos de 10 millones de pesos, pero, la verdad, nada... Perdí los 10 millones. Luego unos de 5 millones, también los perdí, unos de 7 (millones)... Realmente me di cuenta de que no es que valgan 7 o 5 (millones), sino unos zapatos con los que yo me sienta cómoda, porque mis pies son chiquitos y delgados. Unos zapatos de 200.000 pesos me quedan más chimbas que los de 7 millones de pesos", expresó Epa Colombia mediante sus historias en Instagram.

Por otro lado, la creadora de contenido también le lanzó una pulla a Yina Calderón, teniendo en cuenta que la empresaria de fajas también ha compartido los exorbitantes precios en sus compras.

“Amiga, ¿tú crees que yo soy igual de mentirosa a Yina? No tengo por qué decir mentiras”, concluyó.

Anuel AA y Yailin publican la primera foto de su hija: "¡Bienvenida al mundo, Cattleya!"

En otras noticias de entretenimiento, los cantantes Anuel AA y Yailin, la más viral, confirmaron el nacimiento de su primera hija, Cattleya. Señalaron que la llegada de la pequeña los "ha llenado de amor y esperanza".

“Cattleya. Eres una bendición y estamos absolutamente emocionados de tenerte en nuestras vidas. Te amamos con nuestro corazón”, fueron algunas de las palabras que expresó Yailín, la más viral, en una publicación de Instagram donde anunciaba el nacimiento de su primera hija con el cantante Anuel AA.



Aunque se casaron en junio del 2022, Anuel AA y Yailin ya no sostienen una relación sentimental. Pese a esta situación, los padres recibieron a su hija en compañía de una cirujana vaginoplástica, la cual recibió a la nueva familia con una ancheta y una habitación decorada con globos rosas y mariposas.

La intérprete de ‘Chivirika’ expresó que la bebé les robó el corazón con su sonrisa y pequeñas manitos. “Eres una bendición, un regalo de Dios que nos ha llenado de amor y esperanza... Cada vez que te miramos, sentimos una emoción indescriptible, una mezcla de felicidad, gratitud y admiración”.

Así mismo, se mostraron eufóricos frente al futuro junto a su primogénita. “Pensar en los momentos que compartiremos juntos, en tus primeros pasos, tus primeras palabras, tus primeras risas”, señaló Yailin, la más viral.

