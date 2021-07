Epa Colombia y su noble gesto con unos vendedores ambulantes

Daneidy Barrera Rojas, la famosa Epa Colombia, es muy conocida por el gran crecimiento de su empresa y por los numerables contenidos que comparte en redes sociales. Esta influenciadora también ha dicho en diferentes oportunidades lo orgullosa que se siente de ser parte de la comunidad LGBT.

Sus productos de cuidado capilar han sido de los más vendidos en Colombia, su éxito ha sido tan grande que le ha permitido generar empleo a más de 300 personas.

Por supuesto, Epa Colombia no dudó en unirse a las marchas de ‘Orgullo LGBTI’ este domingo. Salió a las calles de Bogotá no solo a apoyar a su comunidad, sino también a algunos vendedores ambulantes.

En las historias compartidas por la empresaria se puede observar el momento en el que se acerca a una vendedora, quien al principio se sintió confundida.

“Amiga, ¿cuánto pagas de arriendo? ¿400 mil pesos? Mira, todos mis seguidores te mandan aquí lo del arriendo, esos que me compran muchas keratinas ¡Es verdad! Ella pone cara como de que no me cree, pero ya puede levantar los dulces e irse”, comenta Epa Colombia mientras otras personas aplauden el gesto.

Más adelante se acerca a otra vendedora para repetir la misma acción. La mujer se muestra desconfiada al principio, sin embargo, tras ver el gesto de Epa Colombia agradece y la abraza mientras llora.

“Ella está llorando y le están temblando las manos porque nunca le había pasado algo así. Sin embargo, me tiene que dar (los productos) porque ya se los pagué”, bromeó.

¿Cómo reaccionaron los internautas ante el gesto de Epa Colombia?

Como era de esperarse, varios usuarios en las redes sociales reaccionaron ante la iniciativa de Daneidy, los comentarios en su mayoría elogian el noble gesto de la influenciadora.

“👏👏👏👏Ay debo confesar que esta mujer no me gustaba, me irritaba, pero la verdad el cambio que ha tenido, su buenas obras, y sus ganas de salir adelante son de admirar 🙌”, dijo uno.

“No comparto su estilo pero es admirable A dónde ha llegado esta mujer. Felicitaciones. compartir con los demás algo de lo que tienes es una inmensa bendición. ❤️”, expresó otro.

“Mucha gente le dio la espalda y ella le ayuda a todo el que puede!! UNA MUJER EJEMPLAAAARRRR😍”, comentó otro internauta.