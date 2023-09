¿Epa Colombia ya está embarazada? La empresaria causó revuelo con una foto

Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como Epa Colombia, dejó boquiabiertos a sus seguidores después de compartir una foto en la que se ve su barriguita, al parecer de embarazada. Todo apunta a que la empresaria de keratinas tiene varios meses de gestación.



En las últimas horas, Epa Colombia abrió un espacio de preguntas y respuestas en Instagram y uno de sus seguidores le pidió una fotografía en la que se viera su vientre de embarazo. La joven respondió con una selfi.

Epa Colombia embarazada Instagram de Epa Colombia

En otras historias en la red social, Daneidy se sinceró sobre cómo ha sido este nuevo proceso en su vida. "Esto del embarazo me ha traído cambios bruscos. Quisiera explicar lo que me está pasando. No es lo mismo ser mamá normal a querer ser mamá. Tengo que ser madura, aceptarlo, pensarlo y recapacitar", expresó Epa Colombia.

Meses atrás, la creadora de contenido aseguró que quedaría embarazada mediante inseminación artificial . "De un banco estadounidense se adquiere el esperma, se aplican unas inyecciones, sacan los óvulos, se mandan al laboratorio los embriones que estén más sanos, se escoge el sexo y luego se hace la inseminación", explicó.



“Se puede escoger el sexo y cómo quieres tu hijo”, enfatizó. Epa Colombia también contó que su hija se llamará Dafne Samara y espera que ella sea rubia y con los ojos azules.

Epa Colombia se quiere casar con Karol Samantha

En otras noticias, Epa Colombia dijo que desea casarse con su novia, Karol Samantha. Así lo contó durante una entrevista en el programa Desnúdate con Eva, conducido por Eva Rey.

"¿Te quieres casar?", preguntó Eva a Epa Colombia, quien respondió con un rotundo sí. "Me gustaría pedírselo yo para sentirme más segura", agregó Daneidy. Además, la creadora de contenido narró cómo se imagina la propuesta de matrimonio y cómo sería la celebración de sus sueños.

"Me imagino yo estando embarazada y diciéndole 'hagamos el baby shower de nuestra hija' y ahí mismo pedirle", explicó. Sobre la boda, la joven expresó que quiere estar vestida de blanco, organizar una gran celebración y llevar al notario.

"Yo sigo creyendo en el amor y estoy completamente enamorada de la mujer con la que estoy. Lo que más me gusta de Karol es que es una mujer muy leal, una mujer muy paciente, una mujer demasiado sencilla. Yo amo como ella me cuida y me ayuda a ser mejor persona", agregó Epa Colombia.