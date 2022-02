¿Epa Colombia ya tiene un nuevo amor? Tras terminar con Diana Celis, los rumores no se hacen esperar

Hace algunos días se conoció la noticia de que Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, terminó su relación con Diana Celis. La empresaria de keratinas aseguró que quería estar un tiempo sola .

“Yo decidí quedarme sola, amiga, te lo juro, yo no me quiero engañar yo misma, no quiero engañar a las personas, quiero darme el tiempo para estar sola”, escribió Daneidy en su cuenta de Instagram.

Publicidad

Sin embargo, una amiga cercana a Epa Colombia reveló que la creadora de contenido al parecer tendría un nuevo amor. La mujer, conocida en redes sociales como ‘Barbie colombiana’, compartió el nombre y una fotografía de ella.

“Ella se llama Karol Samantha (…) pero no la da. Y hasta dejó de seguir a Diana para seguirla a ella en Instagram”, dijo la 'Barbie colombiana’.

Publicidad

La amiga de Epa Colombia también sostuvo que Daneidy compartió un estado en WhatsApp con Karol.

Tomada de Instagram @rechismes

Cabe destacar que hasta el momento Daneidy no se ha pronunciado para confirmar o desmentir lo dicho por su amiga, no obstante, los comentarios en redes sociales no faltaron.

Publicidad

"No le llega ni a Los tobillos a Celis”, "Epa Colombia está igual que Anuel" y “Ni por algo mejor ni por algo más...”, fueron algunas críticas contra la empresaria.