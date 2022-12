Era una prometedora estrella de Disney y terminó como ladrón de bancos en Canadá

Al igual que muchos niños prodigios, Joey Cramer iba camino a convertirse en un gran actor, pero las malas compañías y el camino por lo fácil hizo que ese sueño de ser una gran estrella de Disney cuando tenía 13 años quedara truncado al ser el principal sospechoso de un asalto a un banco en British Columbia, en Canadá.

Los investigadores reconocieron a Cramer en las imágenes de seguridad que quedaron grabadas en las cámaras de la sucursal del Scotiabank de esa ciudad canadiense el pasado jueves 28 de abril.

“Más allá de que se utilizó un disfraz durante el robo, el sospechoso fue rápidamente identificado por algunos de nuestros oficiales, quienes habían tenido un altercado reciente con él en otro caso que no tenía relación con este hecho”, indicó el oficial Harrison Mohr de la guardia local al diario Coast Reporter de Canadá.

En 1986 protagonizó una superproducción de Disney ‘El Vuelo del Navegante’, dirigida por Randal Kleiser. En esa oportunidad interpretó el papel de un pequeño de 12 años que era secuestrado por alienígenas. Luego también formaría parte de los elencos de ‘The Clan of the Cave Bear’, ‘Runaway’, ‘Murder, She Wrote’. Tras estas participaciones, se retiró de la actuación y con ello su declive en su vida personal y profesional.