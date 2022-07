“¿Eres trans?”, le preguntaron a ganadora del Desafío The Box y ella no dudó en responder

Andrea Carolina Olaya Gutiérrez, conocida como Valkyria, se llevó el premio de $400 millones tras convertirse en la campeona de la edición número 18 del Desafío The Box, de Caracol Televisión. Se ganó el corazón de los colombianos, no solo por su alto nivel en la competencia, sino por su espíritu deportivo.

Recientemente, en una de las populares dinámicas de preguntas y respuestas en Instagram Valkyria se refirió a uno de los tantos comentarios que recibió durante su participación en el programa.

Publicidad

Un usuario escribió: “¿Es verdad lo que dicen, que eres trans?”, a lo que ella no dudó en responder con el carisma que la caracteriza.

“Me encanta que hayan hecho esta pregunta ya aquí conmigo, porque sí me han contado que ha sido una duda particular entre algunos. Muchas preguntas sobre mi orientación social, sobre mi género y muchas opiniones dadas desde los estereotipos, desde esta imagen social que tenemos de que las mujeres no pueden ser grandes y fuertes”, comentó Valkyria, ganadora del Desafío The Box.

Publicidad

Y en otro par de historias hizo una reflexión acerca de los estereotipos: “Este cuento que tenemos en la mente de que las mujeres son de un solo molde, de un solo tipo, que son delgadas, rubias, de ojos claros (…) hay mujeres de todos los tipos, de todos los tamaños y yo soy una mujer de esas, una mujer grande, una mujer musculosa, una mujer que ama hacer ejercicio, que ama sentirse fuerte, verse con músculos, porque me encanta eso y no por eso soy trans”.

Valkyria reiteró que no le importa referirse al tema y subrayó que entre sus propósitos está “enseñar a los que más se pueda a aceptar las diferencias, a amarlas y a cultivar las diferencias”.