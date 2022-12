¿Es esta la conductora de tractomula más sexy del mundo?

Blayze Williams es modelo de lencería, pero desde hace siete años aprendió a conducir estos vehículos cuando trabajaba limpiándolos.

Williams, quien vive en Adelaide, Australia, concedió una entrevista al diario británico Daily Mail en la que contó que entró en este negocio cuando trabajaba limpiando los vehículos y le pidieron que obtuviera la licencia para que los pudiera mover.

Por supuesto esta rubia es una rareza en un mundo dominado por hombres, en un país en el que solo hay 3 mujeres por cada 100 conductores.

“Hay que tener el cuero duro, pues algunos de los colegas pueden ser bastante vulgares. Así que no es un ambiente para alguien que se ofenda fácilmente. Pero hasta ahora no he tenido ningún problema ni me he encontrado ningún pervertido”, asegura.

La joven alterna esta actividad con el modelaje de tatuajes, de lencería y con la equitación.

“Es un buen trabajo en el que más chicas deberían entrar. Las horas pueden ser largas, pero se obtiene buen dinero y es muy divertido”, finaliza.