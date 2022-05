Actriz Laverne Cox sobre Barbie transgénero inspirada en ella: “Es increíblemente significativo”

La actriz Laverne Cox ha trabajado en producciones como la serie 'Orange is the new black', ha ganado un premio Emmy y ha sido defensora de los derechos de la comunidad LGBTI, carrera que inspiró a Mattel para lanzar su primera Barbie trans.

“Cuando era niña, deseaba tanto una muñeca Barbie y mi madre no me permitía tener una. Fue doloroso y me dio vergüenza porque quería una Barbie. Le conté a mi terapeuta y ella dijo ‘nunca es demasiado tarde para tener una infancia feliz, así que deberías comprarte una Barbie y jugar con ella’. Fue una forma de sanar a mi niño interior”, contó.

Se siente orgullosa de la famosa muñeca que abraza la inclusión y diversidad.

“Es increíblemente significativo para mí, espero que los niños de todas las identidades de género puedan ver esta Barbie y sueñen”, manifestó.