“Es muy fácil decir lo que no es”: mamá de Carolina Cruz sobre las críticas hacia su hija

Luz María Osorio, madre de la modelo y presentadora Carolina Cruz , respondió de manera tajante a los comentarios de una internauta que aseguró que su hija ya no estaba viviendo con el actor Lincoln Palomeque. Cabe recordar que este rumor inició hace algunos meses y las sospechas sobre la separación entre la pareja habrían cobrado fuerza.

La usuaria escribió el comentario en una de las fotografías que la sobrina de Carolina Cruz compartió en su cuenta de Instagram. En la imagen se puede observar a toda la familia reunida en la celebración de Navidad.

“Yo no entiendo porque Carolina Cruz, que no vive con su marido y yo los veo juntos a toda hora, entonces porque ella lo niega”, escribió la internauta.

La mamá de la presentadora no dudó en responder a la crítica: “No entendí de qué hablas, ¿no viven juntos? (…). Es muy fácil decir lo que no es y lo que no se sabe. No entiendo por qué dicen que les consta. Yo soy la mamá de ella y me vengo a enterar que no viven juntos”.

Ante la respuesta de Luz María, muchos usuarios se unieron para defender la postura de la señora.

“La gente siempre inventando cosas que no son. Ellos son hermosos y nunca me imaginaría que se dejarán, feliz Navidad, Dios bendiga linda familia😍😍”, dijo uno.

“Qué bueno, me alegro todo sea chisme, son una pareja espectacular. Bendiciones a todos”, sostuvo otro cibernauta.