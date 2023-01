“Es necesario empezar algo sano”: Andy Rivera casi rompe en llanto al hablar de Lina Tejeiro

Luego de que la actriz Lina Tejeiro se desahogara en redes sociales sobre su historia de amor con Andy Rivera y posterior noviazgo con el empresario Norman Capuozzo, el cantante pereirano también se pronunció sobre las declaraciones de ella y por poco rompe en llanto a revelar sus sentimientos.

“Aquí en las redes está mi trabajo, yo quiero entrar si o si y mirar cómo va la canción. Es muy duro entrar al trabajo y encontrarme con la persona que estoy pasando un momento de dificultad”, expresó el artista.

El cantante señaló que el motivo por el que está distanciado de la actriz, luego de haber intentado reconciliarse, es algo que quiere que se mantenga en la intimidad.

En contexto: “Él no quiso”: entre lágrimas, Lina Tejeiro revela qué pasó con Andy Rivera en intento de reconciliación

“No es que en realidad yo dije de mi boca no quiero volverlo a intentar, yo simplemente di mi opinión y dije démonos un espacio. Me siento un poco cansado de remar, no con los comentarios, no con los que se oponen, sino cansado de remar con mi yo interno, de preguntarme si es por culpa mía que no funciona, qué estoy haciendo mal, tratando de encontrar la respuesta”, manifestó.

Según Rivera, Lina Tejeiro sintió que él estaba menos dispuesto a intentarlo, “pero no significa que yo haya dicho tajantemente no quiero”, puntualizó.

Rivera abrió su corazón y por poco rompe en llanto al hablar de sus sentimientos por la actriz, aunque no estén juntos.

“Yo solo he tenido dos parejas en mi vida. Lo que he vivido con Lina ha sido lo más maravilloso que he vivido en mi vida, hay demasiada química, demasiado entendimiento. Es muy bacano cuando en el mundo hay mucho ruido y de repente encuentras la paz con esa persona y eso no lo encuentras en cualquiera, es bonito y ese momento es muy especial se siente demasiada felicidad”, indicó.

El cantante también aprovechó para desmentir los rumores acerca de cómo se llevan las dos familias debido a las dificultades de la relación.

“Les puedo asegurar que cada que Lina y yo decidíamos retomar la relación y volverlo a intentar la señora Viviana (mamá de la actriz) siempre me recibió con sus brazos abiertos y mi mamá una y otra vez hizo el intento y recibió a Lina”, señaló.

El artista les pidió a sus seguidores un respiró para él y la actriz.

“La prioridad ahorita es nuestra salud, lo que haya que hablar se hablará en su momento y en la intimidad, les agradecería que nos soltaran un poquito, que nos dejaran respirar”.

En cuanto a lo que pasó entre Lina y Norman Capuozzo, él expresó: “Nosotros nos dejamos de hablar mucho tiempo y desde mi punto de vista vi muy entendible que ella buscara rehacer su vida”.

Aunque si sintió dolor al verla en los brazos de otro: “Dolor no porque me sintiera engañado, a veces soltar eso que amas, duele”.

El cantante agregó que entiende porque Lina quiso desahogarse por este medio, “hoy conocen nuestros corazones abiertos al 100 por ciento”.

Andy dejó la puerta abierta a muchas posibilidades en cuanto a su relación, pero fue enfático en que es algo que compete a la intimidad de los dos.

“Lina y yo somos dos grandes remadores, tenemos una espalda gigante de defender nuestra relación ante el mundo, ante los comentarios, las críticas, nosotros hemos remado contra viento y marea, contra ustedes también cuando nos ha tocado. Es necesario empezar algo sano, darle un espacio a lo que ha pasado, a toda la historia que ustedes conocen”, manifestó.