“Es repudiable”: Ricky Martin reacciona a escándalo sobre chat filtrado de gobernador de Puerto Rico

Kanny García, René Pérez y Bad Bunny también se unieron a las protestas contra Ricardo Rosselló. Ya son más de 25 artistas que piden la salida del mandatario.

Miles de personas exigieron el lunes la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, respondiendo así a la convocatoria de artistas como Ricky Martin y Bad Bunny tras la filtración de un polémico "chat" grupal.

Al caer la noche, la Policía dispersaba a los manifestantes con gases lacrimógenos. También se reportó un incendio a las afueras de La Fortaleza, la casa de la gobernación en la capital, San Juan.

Cuestionado además por su manejo de la emergencia del huracán María y la crisis financiera de la isla, los manifestantes gritaban en su tercera jornada de protestas: "¡Ricky corrupto!".

"Queremos que lo arresten, que vaya preso él y su mujer por robarle dinero al pueblo de Puerto Rico. Lo quiero preso y no es el cuatrienio que viene, es ahora", dijo Tatiana Gómez, una joven citada por el diario local Primera Hora.

"Ya es hora de que este pueblo se levante para ponerle un alto a este gobierno de corruptos", agregó Lillianet Maldonado al mismo diario.

En la noche del lunes, el gobernador de este territorio estadounidense en el Caribe emitió un comunicado donde dice que, "a pesar del llamado responsable de manifestación pacífica de muchos de los participantes, otros tantos eligieron dañar propiedad y agredir a funcionarios".

"Las manifestaciones que han surgido esta noche son una expresión que respeto y tengo muy en cuenta", escribió Rosselló, sin referirse a los llamados a renunciar.

En el filtrado chat de la aplicación Telegram (un competidor de Whatsapp), Rosselló y otros 12 hombres calumnian a funcionarios, políticos y periodistas, según reveló la semana pasada el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) de Puerto Rico.

De acuerdo al CPI y a un extracto de las 889 páginas de chat publicado por el diario local El Nuevo Día, los políticos comparten memes, bromas e insultos sexuales, como por ejemplo una línea en la que Rosselló se refiere a un periodista mencionando una felación.

En otro intercambio, el principal oficial financiero, Christian Sobrino, dice: "Ricky Martin es tan machista que se folla hombres porque las mujeres no dan la talla. Puro patriarcado".

Estas expresiones son "completamente repudiables y denotan el carácter y personalidad intolerante, arrogante, prepotente, homofóbica, machista y violenta de cada uno", dijo Ricky Martin, el exintegrante del grupo infantil Menudo e intérprete de éxitos como ‘Livin' la vida loca’ y ‘She Bangs’.

La prensa local también señala comentarios denigrantes sobre Carmen Yulín Cruz, la alcaldesa de San Juan, conocida por su cruce de palabras con el presidente Donald Trump tras el azote de María, que dejó casi 3.000 muertos.

El gobernador, de 40 años, había pedido disculpas el jueves pasado por sus comentarios en el grupo privado. "Ese chat se utilizaba para liberar tensiones de días de 18 horas (...) Pero por supuesto nada de esto justifica las palabras que he escrito".

Su esposa, Beatriz Rosselló, defendió a su esposo en un comunicado este lunes anterior a los disturbios.

"Cometió un error, lo comprendió, e inmediatamente se disculpó. Conmigo también tuvo una seria conversación, con el beneficio de que yo lo conozco muy bien, conozco su sinceridad y por supuesto, creí en su arrepentimiento. Yo sé que jamás volverá a suceder algo así", escribió.

Tras la divulgación del chat, más de 20 artistas puertorriqueños arreciaron sus críticas contra Rosselló. Entre ellos Ricky Martin, el trapero Bad Bunny, el cantante de música urbana René Pérez y el dramaturgo Lin-Manuel Miranda.