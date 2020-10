"Es terrible estar bocabajo, sin poder respirar": actor de 'Pasión de Gavilanes' con COVID

Giovanni Suárez, quien interpretó a ‘Benito’ en ‘Pasión de Gavilanes’, atravesó una de sus más duras batallas al contagiarse de COVID-19, aunque la pelea no terminó aún, pues el actor luego de estar en UCI fue enviado a su casa con oxígeno y debe tomar anticoagulantes por un trombo que tiene en uno de sus pulmones.

Suárez, en entrevista con el programa Día a Día del Canal Caracol, dio su dramático testimonio con un fuerte llamado a los colombianos: “Cuídense, esto es terrible, no saben lo que es estar viendo la gente morirse al lado, uno bocabajo, sin poder respirar, aislado, en un pañal”, manifestó.

El actor regresó a su casa el pasado domingo luego de una difícil estadía en UCI, en la que estuvieron a punto de intubarlo, lo que finalmente no ocurrió, por lo que los médicos consideran su caso como un milagro.

“Yo soy un milagro, me dijeron los doctores, todas las enfermeras, no saben cómo salí de donde estaba, yo tenía la máscara y el oxígeno a 16 y no saturaba, tenían que intubarme a la máquina, Dios no lo permitió, no soltó mi mano”, dijo Suárez.

Giovanni aseguró que fue un momento muy difícil, en el cual pensaba en su familia y sus hijos.

“La vi negra, la vi oscura, todo el tiempo en UCI estuve orándole al señor, pidiéndole que no soltara mi mano, pensando en mi familia, pensando en mis hijos, qué iba a ser de ellos, ya no daban nada por mí”, expresó.

Sobre qué sigue en su recuperación, agregó que tiene un trombo muy grande en un pulmón, pero está convencido de que saldrá adelante.

“Me enviaron con anticoagulantes, no se sabe si seis meses o un año, con oxígeno, soy dependiente totalmente del oxígeno las 24 horas”, señaló.

Según Suárez, se contagió de coronavirus de una forma absurda, aunque no especificó cómo y contó que conoció una familia de 12 integrantes que adquirió el virus por usar el mismo lapicero para firmar un papel.

“Sé que de esta me voy a parar, sé que Dios me mantuvo vivo por un propósito y me dedicaré a amar y adorar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos y hacer feliz a todos los que me quieren. De verdad, no sé cómo agradecerles a todos”, agregó.

El actor reiteró lo agradecido que está con todos sus seguidores y colegas por estar pendientes de su situación y unirse en oración por su salud.