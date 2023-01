¿Es verdad que Diego Cadavid tiene depresión e intentó suicidarse?

El propio artista, a través de este video, despeja cualquier duda sobre su salud emocional.

Diego Cadavid, uno de los actores más queridos en Colombia, negó estar pasando por un momento de depresión y aclaró que no es cierto que haya intentado quitarse la vida.

“No he tenido depresión clínica, no he tenido ansiedad clínica. Nunca en la vida me han medicado, pero he tenido episodios de depresión”, sostuvo.

Dijo, así mismo, que está pasando por una buena etapa.

“Yo estoy bien, amigos, no se preocupen. Estoy en uno de los mejores momentos de mi vida, estoy pasando feliz, sabroso. Me motivo con esto, hago ejercicio para esto, medito mucho”, puntualizó.

A propósito, vea en qué consiste la depresión:



