Escuche las cinco mejores canciones de Aretha Franklin

La legendaria cantante estadounidense, que falleció este jueves, deja un inmenso legado que trascendió lo musical.

Respect

Más que una simple versión de la canción de Otis Redding, Aretha Franklin transformó este título en un himno feminista y político.



Think

Este sencillo, grabado en 1968, también inspiró al movimiento feminista. Aretha Franklin la interpretó para la película ‘The Blues Brothers’.



I Say Little Prayer

Se compuso en 1967, pero fue la inigualable voz de Aretha la que inmortalizó esta canción.



You Make Me Feel Like

Sin duda, una de sus canciones más famosas. Tanto así que la han cantado otras grandes artistas como Celine Dion y Adele.



Doctor Feelgood

Muchos recuerdan su magistral interpretación de esta canción en marzo de 1971. Todo un homenaje a la música blues.