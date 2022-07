“Eso me dolió mucho”: Arelys Henao critica a quienes difunden foto de Darío Gómez muerto

Si Darío Gómez era el rey del despecho, el género también tiene su reina, Arelys Henao. Esta dupla dejó pendiente una gira por Estados Unidos que ya no será, aunque sí hubo un homenaje en vida al ídolo de la música popular, que falleció este 26 de julio.



Arelys Henao fue invitada a Día a Día, del Canal Caracol, para hablar del cariño por Darío Gómez. Allí contó que lo conoció en 2004, durante un evento cuando ella trabajaba para una emisora.

También reveló que “hace 20 días fue la última vez que hablé con él, en el aeropuerto, y me dijo ‘Arelys, me encantó tu serie, me la vi, la lloré, me la disfruté’", refiriéndose a ‘Arelys, canto para no llorar’ , la exitosa producción del Canal Caracol.

Sobre la muerte de Darío Gómez detalló que supo de la gravedad por una sobrina que es enfermera y que tiene un amigo en la clínica Las Américas, donde trataron de reanimar al maestro.

“Tenía la esperanza de que él volvía, porque tuvo tres paros cardiacos y no pudo volver y ya ahí sí me derrumbé”, explicó la intérprete de 'Lo pasado pisado' y 'Amante y amigo'.



Y hubo algo que le causó también dolor a Arelys: “Lo que más me hizo llorar fue la inclemencia, el amarillismo de cómo sacan una foto de él acabado de morir, eso me partió el corazón. Me dolió mucho, yo creo que son cosas tan íntimas y esa foto se volvió viral”.

“Tenemos que ser prudentes un poco también, por respeto con la familia”, reflexionó acerca de quienes comparten la foto de Darío Gómez en el hospital.