Esperanza Gómez afirma que, a la edad de 19 años, le negaron cirugía para no tener hijos

Esperanza Gómez , famosa actriz de contenido para adultos, reveló en entrevista con La Red, programa de Caracol Televisión, que ser madre nunca estuvo dentro de sus planes. Por tal razón, intentó operarse antes de cumplir los 20 años, pero los médicos no se lo permitieron.



"A los 19 años de edad tomé la decisión de operarme para no tener hijos, efectivamente intento operarme, ningún médico me quiso operar, pues porque estaba muy joven. Empecé a cuidarme desde joven", expresó Esperanza Gómez.

¿Por qué Esperanza Gómez no quiso tener hijos?

Según contó la actriz porno a La Red, ella tenía miedo de convertirse en madre soltera y "que me dejaran con una cantidad de muchachitos".

Por otra parte, Esperanza Gómez compartió cuáles son las cirugías estéticas a las que se ha sometido. "La primera vez que me operé los senos fue a los 19 años, 10 años después vuelvo y me opero los senos, después tengo un accidente y me toca operarme nuevamente. O sea, tengo tres cirugías de senos. Lo único que me he hecho en la cara es el bótox. Tengo 43 años y, gracias a Dios, no he tenido que estirarme la cara, cuando yo sienta que la tengo caída, me voy a operar y me voy a estirar, así me vea como una momia y así la gente juzgue y critique", mencionó.

Además, Esperanza Gómez estuvo tentada a aumentar el tamaño de sus glúteos: "Cuando yo tenía 24 o 25 años conocí a una persona que trabajaba en la peluquería a la que yo voy en Cali, y un chico se había inyectado silicona en el trasero. De verdad se le veía la cola superbonita, casi me convence".



Añadió: "El día que yo me iba a hacer el procedimiento tuve un sueño, yo creo mucho en los sueños, yo me desperté como con esa sensación de 'no lo hagas porque la vas a cagar'". Fue así que ella se arrepintió de practicarse dicho procedimiento.

Publicidad

Fue a inicios de este mes que Esperanza Gómez reveló que se encuentra en proceso de separación con su esposo estadounidense. Cabe recordar que la actriz porno tiene dos parejas: un colombiano, cuyo nombre es Ernesto, y un norteamericano con el que se casó.

La creadora de contenido para adultos reveló en una entrevista en YouTube para el programa Desnúdate con Eva, con la periodista española Eva Rey, que sufrió maltratos por parte del sujeto estadounidense.

“Hay muchas maneras de faltar al respeto, con palabras grotescas... ningún hombre nunca utilizó vocabulario grotesco conmigo, el americano sí, cuando teníamos discusiones, lo utilizaba. De hecho, yo aprendí a decir groserías en inglés escuchándolo a él decírmelas a mí cuando estábamos peleando”, señaló Esperanza Gómez.



La también modelo sostuvo que su esposo norteamericano era tan celoso que durante unos años no le permitía grabar videos con otro hombre que no fuera él.



Publicidad

Además, afirmó que el hombre la agredió físicamente: "Empezó a pegarme, en las discusiones, con los cojines de la cama o de los muebles". Sobre su separación con el sujeto, la mujer de 43 años comentó que él le fue infiel hace algún tiempo. A partir de ese momento perdió toda su confianza. Incluso, argumentó que su amor por este nunca se va a comparar con lo que ella siente por su pareja colombiana.