Esperanza Gómez estalló las redes sociales tras besar a una influencer: "Qué afortunada"

Esperanza Gómez sorprendió no solo a sus seguidores, sino a Pangie, una influencer a quien sorpresivamente besó en los labios. Durante un evento para moteros, la actriz de contenido para adultos estaba a bordo de una motocicleta junto con la joven.



En ese momento sucedió lo inesperado, pues Esperanza Gómez, al bajar del vehículo, agarró del rostro a Pangie y la besó. La mujer se quedó perpleja y reaccionó con un grito y risas.

"Yo nunca había besado a una vieja. ¡Mari#@!", expresó la creadora de contenido, quien compartió la escena en su cuenta de TikTok.

"Yo sí la beso. Es Esperanza Gómez, no hay oportunidades así en la vida 😂😂😂", "jajajaja, pero qué buena suerte 🥺😂😂🥰🥰", "lo más hermoso que pudieron ver mis ojos", "los nervios de Pangie. Jajaja, esa cara no tiene precio", fueron algunas reacciones al video.

Y es que, semanas atrás, Esperanza Gómez también apareció besando a Flavia Dos Santos, sexóloga.

Publicidad

Esperanza Gómez reveló que tuvo un amorío con un reconocido cantante de vallenato

Además, hace unos días, Esperanza Gómez reveló varios detalles de su vida íntima en medio de una entrevista en la emisora Tropicana. Allí habló sobre su amorío con un reconocido cantante vallenato.

Al tema llegaron cuando Esperanza Gómez empezó a hablar sobre qué tipo de música escucha cuando se quiere relajar: “En ocasiones me encanta el vallenato romántico. Yo salí con uno del Binomio de Oro, pero no voy a decir quién es. Tiene una voz muy bonita, en esa época era chica Águila y nos tocaba estar en todos los conciertos”.

En ese momento, un integrante de la emisora mencionó el nombre de Jean Carlos Centeno, a lo que Esperanza Gómez respondió: “sí, papacito rico en esa época”.



Posteriormente, la actriz de videos para adultos contó cómo se conoció con el cantante y la forma en la que se creó ese amorío.



Publicidad

“Le dije mentiras a él, yo en esa época tenía novio y pues me estaba dando cuenta que mi novio me cachoneaba. Soy una persona vengativa, ojo por ojo, diente por diente. Yo soy así. Yo nunca fui la novia de él, eso fueron polvitos de vez en cuando”, indicó Esperanza Gómez.

También, contó que Jean Carlos Centeno se interesó en algo más que un amorío: “El man me coqueteó, yo le coqueteé y pasó lo que tenía que pasar. Repetimos un par de veces y después él me insinúa que quería tener algo más y yo le dije que tenía novio y al man no le gustó, dejó de hablarme”.

De inmediato, las redes sociales explotaron con todo tipo de comentarios por parte de los internautas: “Todo el mundo envidiándolo”, “Todo un caballero”, “Un nuevo ídolo”, “Pura publicidad”, “No lo esperaba de ti”, “Se lo tenían bien guardado”, “Un crack dentro y fuera de las canchas”.