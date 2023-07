Esperanza Gómez revela que su esposo estadounidense la maltrataba: "Me pegaba con los cojines"

Esperanza Gómez reveló que se encuentra en proceso de separación con su esposo estadounidense. Cabe recordar que la actriz porno tiene dos parejas: un colombiano, cuyo nombre es Ernesto, y un norteamericano con el que se casó.



La creadora de contenido para adultos reveló en una entrevista en YouTube para el programa Desnúdate con Eva, con la periodista española Eva Rey, que sufrió maltratos por parte del sujeto estadounidense.

“Hay muchas maneras de faltar al respeto, con palabras grotescas... ningún hombre nunca utilizó vocabulario grotesco conmigo, el americano sí, cuando teníamos discusiones lo utilizaba. De hecho, yo aprendí a decir groserías en inglés escuchándolo a él decírmelas a mí cuando estábamos peleando”, señaló Esperanza Gómez.

La también modelo sostuvo que su esposo norteamericano era tan celoso que durante unos años no le permitía grabar videos con otro hombre que no fuera él.

Además, afirmó que el hombre la agredió físicamente: "Empezó a pegarme, en las discusiones, con los cojines de la cama o de los muebles". Sobre su separación con el sujeto, la mujer de 43 años comentó que él le fue infiel hace algún tiempo. A partir de ese momento perdió toda su confianza. Incluso, argumentó que su amor por este nunca se va a comparar con lo que ella siente por su pareja colombiana.

"Soy una persona muy leal y sentía que si me permitía enamorarme del americano le estaba faltando (el respeto) al colombiano. Lo aprendí a querer, pero no con el mismo amor que tengo por el colombiano", relató Esperanza Gómez.

Añadió: "Ya estamos en proceso de ‘chao, chao’. Hace días no hablamos. Intentó arreglar las cosas, pero una vez se rompe la confianza y se pierde el respeto en una relación no hay nada que salvar y eso nos pasó. Nunca tuve admiración (por él)".



¿Cómo se enteró de la infidelidad?

Tomada de Instagram @yoesperanzagomez

"En el primer mes que estábamos juntos, a pesar de que tenía permiso de tener relaciones con otras mujeres, un día me dijo que iba para el banco y se fue para un hotel. Yo me di cuenta y me lo negó. Increíble que se atreva a jurar por la vida de su mamá y, cuando le mostré las pruebas, no sabía ni qué decir", enfatizó Esperanza Gómez.