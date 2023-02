Esperanza Gómez reveló que tuvo un amorío con un reconocido cantante de vallenato: ¿quién es?

Esperanza Gómez , la reconocida actriz de cine para adultos, reveló varios detalles de su vida íntima en medio de una entrevista en la emisora Tropicana. Allí habló sobre su amorío con un reconocido cantante vallenato.

Al tema llegaron cuando Esperanza Gómez empezó a hablar sobre qué tipo de música escucha cuando se quiere relajar: “En ocasiones me encanta el vallenato romántico. Yo salí con uno del Binomio de Oro, pero no voy a decir quién es. Tiene una voz muy bonita, en esa época era chica Águila y nos tocaba estar en todos los conciertos”.

En ese momento, un integrante de la emisora mencionó el nombre de Jean Carlos Centeno, a lo que Esperanza Gómez respondió “sí, papacito rico en esa época”.

Posteriormente, la actriz de cine para adultos contó cómo se conoció con el cantante y la forma en la que se creó ese amorío.

“Le dije mentiras a él, yo en esa época tenía novio y pues estaba dando cuenta que mi novio me cachoneaba. Soy una persona vengativa, ojo por ojo, diente por diente. Yo soy así. Yo nunca fui la novia de él, eso fueron polvitos de vez en cuando”, indicó Esperanza Gómez.

Además, contó que Jean Carlos Centeno se interesó en algo más que un amorío: “El man me coqueteó, yo le coqueteé y pasó lo que tenía que pasar. Repetimos un par de veces y después él me insinúa que quería tener algo más y yo le dije que tenía novio y al man no le gustó, dejó de hablarme”.

De inmediato, las redes sociales explotaron con todo tipo de comentarios por parte de los internautas: “Todo el mundo envidiándolo”, “Todo un caballero”, “Un nuevo ídolo”, “Pura publicidad”, “No lo esperaba de ti”, “Se lo tenían bien guardado”, “Un crack dentro y fuera de las canchas”.

Esperanza gómez explotó las redes sociales

Esperanza Gómez, modelo y actriz de contenido para adultos, y Flavia Dos Santos, experta en pedagogía sexual, sacudieron hace unos días las redes sociales y a los medios de comunicación tras aparecer dándose un picante beso .

“Cocinando ideas”, se puede leer en la descripción de la historia que compartió Dos Santos en Instagram. En otra publicación, la experta dio a entender que se trataría de un nuevo formato para hablar sobre la sexualidad.

“Qué peligro, la teoría y experiencia juntas”, “Sería bueno saber qué sale de aquí" y “Uy, tutuy! El hambre con las ganas de comer, no aguanta, jejejeje, bellas, abrazos” fueron algunas opiniones.