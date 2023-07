Esperanza Gómez se separa de una de sus dos parejas porque le fue infiel: ¿con cuál se quedó?

Durante una entrevista en YouTube para el programa Desnúdate con Eva, con la periodista española Eva Rey, Esperanza Gómez confirmó que se encuentra en proceso de separación con una de sus parejas, según ella, porque el hombre le fue infiel.



La actriz de contenido para adultos ha explicado en varias oportunidades que tiene dos novios: un colombiano y un estadounidense. La mujer reveló que está a punto de terminar su relación con el norteamericano.

De acuerdo con el relato de Esperanza Gómez, este sujeto la engañó hace algún tiempo y a partir de ese momento perdió toda su confianza en él. Incluso, señaló que su amor por este nunca se va a comparar con lo que ella siente por su pareja colombiana.

"Soy una persona muy leal y sentía que si me permitía enamorarme del americano le estaba faltando (el respeto) al colombiano. Lo aprendí a querer, pero no con el mismo amor que tengo por el colombiano", relató.

Añadió: "Ya estamos en proceso de ‘chao, chao’. Hace días no hablamos. Intentó arreglar las cosas, pero una vez se rompe la confianza y se pierde el respeto en una relación no hay nada que salvar y eso nos pasó. Nunca tuve admiración (por él)".

¿Cómo se enteró de la infidelidad?

Esperanza Gómez recordó el día en el que dicho hombre le "faltó al respeto" al negarle una infidelidad de la cual ella tenía pruebas. Además, le juró por su propia madre que todo lo que ella le decía era mentira.

"En el primer mes que estábamos juntos, a pesar de que tenía permiso de tener relaciones con otras mujeres, un día me dijo que iba para el banco y se fue para un hotel. Yo me di cuenta y me lo negó. Increíble que se atreva a jurar por la vida de su mamá y, cuando le mostré las pruebas, no sabía ni qué decir", enfatizó.

Por otro lado, Esperanza Gómez afirmó que es una mujer celosa. Hace varios meses explicó en una entrevista las reglas que les puso a sus dos parejas. En primer lugar, resaltó que en las relaciones poliamorosas siempre hay favoritos.



"Es como los papás. Los padres siempre van a tener hijos favoritos, así es en la relación de pareja. Uno tiene uno que es el principal, uno los quiere de diferentes maneras. Cuando uno de ellos siente que uno se devela más por el otro, empieza a sentir celos. Muchas relaciones de poliamor, con el paso de los años, comienzan a deteriorarse por eso", sostuvo.



Esperanza Gómez continuó diciendo que “sí los autorizo a que salgan con otras chicas, pero me tienen que contar, no pueden quedarse a dormir. O sea, van a lo que van, terminan y llaman el Uber, cojan taxi y se van”.

"Si rompen las reglas, obviamente me dan celos. Y si la persona también empieza a salir con viejas a escondidas dándole el permiso, obviamente me voy a poner celosa", puntualizó.