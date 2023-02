Esperanza Gómez y Flavia Dos Santos sacudieron las redes con picante beso: "Cocinando ideas"

Esperanza Gómez, modelo y actriz de contenido para adultos, y Flavia Dos Santos, experta en pedagogía sexual, sacudieron las redes sociales y a los medios de comunicación tras aparecer dándose un picante beso. ¿Nuevo proyecto en colaboración?, es lo que algunos seguidores se preguntan.



“Cocinando ideas”, se puede leer en la descripción de la historia que compartió Dos Santos en Instagram. En otra publicación, la experta dio a entender que se trataría de un nuevo formato para hablar sobre la sexualidad.

“Qué peligro, la teoría y experiencia juntas”, “Sería bueno saber qué sale de aquí" y “Uy, tutuy! El hambre con las ganas de comer, no aguanta, jejejeje, bellas, abrazos” fueron algunas opiniones.

Flavia Dos Santos: “El proceso de envejecimiento nos anuncia el final”

En otros temas de interés, en un video publicado en TikTok, la actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco habló sobre cómo es envejecer e hizo referencia a las críticas que ha recibido por tocar este tema. Ante la situación, la sexóloga Flavia Dos Santos expuso lo difícil que es enfrentar este proceso con las redes sociales.

En los últimos años, las redes sociales se han convertido en un medio por el cual las personas comparten su vida diaria con los demás consumidores de las plataformas. Pese a esto, muchos usuarios aprovechan el contenido para criticar y juzgar a los otros, sin tener en cuenta los motivos que puedan estar detrás de cada material.

En un video publicado recientemente en la plataforma de TikTok, Margarita Rosa de Francisco habló abiertamente de su envejecimiento que, según expresó, ha sido blanco de críticas en otras plataformas.



“El espectáculo de mi propio envejecimiento es algo que no me quiero perder, no quiero ponerme más bótox, ni ponerme rellenos, ni nada de eso, quiero ver, estoy curiosa de ver cómo es el proceso de mi envejecimiento”, manifestó.

A propósito de esto, la sexóloga Flavia Dos Santos comentó que estas críticas se dan porque "las personas no quieren verse reflejadas en el otro" y castigan a "quienes se atreven a expresarse libremente sin ocultar eso que le molesta a los demás".

La sexóloga sugiere ver las críticas como una confesión de lo que acontece en el interior de las personas: “Lo que tú no quieres ver en ti, lo reflejan los otros. El que critica se está confesando”,.