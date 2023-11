Esposa de Bruce Willis reveló por qué siente culpa tras el diagnóstico del actor con demencia

El deterioro de la salud del actor Bruce Willis ha sido tema de interés en Hollywood desde hace varios meses y su familia cada vez revela nuevos detalles sobre lo que enfrentan. Recientemente, Emma Heming, esposa del famoso, se refirió a la culpa que siente por la demencia frontotemporal de su marido.

Heming publicó una columna de opinión en el diario Sunday Paper en la que confesó que tras el diagnóstico de Bruce Willis se sintió culpable por los beneficios que ellos tienen como figuras públicas sobre otros pacientes alrededor del mundo.

A mediados de 2022, una demencia frontotemporal (DFT) derivada de una afasia, un trastorno del lenguaje, hizo que el actor de Duro de matar tuviera que retirarse de la actuación. Recientemente, la familia de Willis ha decidido hablar detalladamente sobre las habilidades que ha perdido el famoso y cómo enfrentan la enfermedad para ayudar a otras personas diagnosticadas.

"Lucho con la culpa, sabiendo que tengo recursos que otros no tienen", aseguró la modelo y actriz en su publicación. En el texto Emma Hemming describió las emociones por las que pasó cuando se conoció el diagnóstico de su esposo y cómo el avance de la enfermedad ha afectado a cada miembro del círculo cercano de Willis.

Sin embargo, reconoció que su posición socioeconómica ha sido una ventaja frente a muchas otras familias que también tienen a alguno de sus integrantes con este diagnóstico. "Cuando puedo salir a caminar para aclarar mi mente, no se me escapa que no todos los cuidadores pueden hacerlo", aseguró.

Heming también resaltó que uno de los grandes motivos por los que ha decidido ser abierta sobre lo que le sucede a su esposo es porque "cuando lo que comparto sobre el viaje de nuestra familia llama la atención de la prensa, sé que hay miles de historias no contadas ni escuchadas, y cada una de ellas merece compasión y preocupación".

Agregó que genera empatía con las historias que día a día recibe de diferentes familias que también enfrentan la demencia frontotemporal y cómo cambia la manera de ver el diagnóstico con el paso del tiempo. "Hoy tengo muchas más esperanzas que después de que Bruce fuera diagnosticado por primera vez. Ahora entiendo mejor esta enfermedad y estoy conectada con una increíble comunidad de apoyo".

Sobre la salud de Bruce Willis se ha conocido que ya no habla ni lee y, recientemente, una fuente cercana a la familia contó a la revista Closer Weekly que ya no reconoce a la actriz Demi Moore, con quien estuvo casado durante 13 años y tiene tres hijas.