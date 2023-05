¿Esposa de Darío Gómez era su sobrina? Polémica por declaraciones de la hija del cantante

Toda una controversia desató en redes sociales Catalina Gómez, hija de Darío Gómez , al decir que Nini Johana Vargas, última pareja de su papá, era sobrina del cantante. La mujer desmintió a Gómez en un video explicando cuál era la situación.

A través del cajón de preguntas y respuestas en Instagram, a Catalina Gómez le consultaron sobre su relación con Nini Johana y si se llevaba bien con ella. Su respuesta ha dado mucho de qué hablar.

“Yo no la veo como una amiga de mi papá, yo la veo como una familiar de mi papá, pregúntenle a ella. Ella no se llama solamente Nini Johana Vargas, ella también es Gómez. Ella es sobrina de mi papá, porque ella es hija de una hermana de mi papá que se llama Miriam Gómez”, dijo Catalina.

Según Gómez, sus padres le tendieron la mano a Nini y sus tres hermanos. Insinuó incluso que les habían dado una finca. Luego señaló a la mujer de haberse metido en el hogar del artista.

“Y ella pagándole a mis papás, metiéndose en el hogar, con lo que yo no voy. A mi papá se lo perdoné en vida, a ella también. No le tengo odio, ni rencor, pero es algo con lo que yo no voy y quiero que eso me lo respeten a mí y muera aquí”, aseguró Gómez.

Nini Johana dice que no es sobrina de Darío Gómez

Luego de las declaraciones de Catalina Gómez, sobre el supuesto parentesco de Nini Johana con quien fue su pareja, la mujer aclaró en un video por qué tiene el apellido Gómez.

“Desde muy niña, lastimosamente, no tuve a mi lado una mamá. Cuando estábamos muy pequeñas (ella y su hermana) mi padre se conoce con Miriam, la hermana de Darío, empiezan una relación, se enamora, se casa. Desde muy pequeñas esa fue la figura que vimos de mamá, porque ella nos crio”, sostuvo Vargas.

Posteriormente, contó que por circunstancias personales a ella y su hermana no las habían registrado tras el nacimiento. Entonces, cuando tenía 9 años fue registrada, al igual que su hermana, con el apellido Gómez.

“Catalina, antes de hablar, debe ir a averiguar donde aparece nuestro registro la fecha en la que a nosotras nos registraron. Sí tengo el apellido Gómez, nunca lo he negado”, agregó.

Según su versión, Darío Gómez no les dio una finca como afirmó Catalina.

“A mi papá el apoyo que le dieron fue que le dieron el trabajo de mayordomo en una finca que tenía Darío”, dijo.

Nini Johana afirmó que entre su infancia y adolescencia vio pocas veces a Darío Gómez. Se encontró otra vez con él a los 16 años.

“No me veía con ojos de ser su sobrina política y jamás lo vi a él con ojos de ser mi tío”, anotó.

En entrevista con el programa La Red del Canal Caracol, Vargas contó cómo fue su historia de amor con Darío Gómez, quien falleció el año pasado de un paro cardiaco.