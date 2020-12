Esposa de estrella de Broadway que murió por COVID-19 deja emotivo mensaje de Navidad

La estrella de Broadway Nick Cordero batalló durante 95 días contra las complicaciones derivadas del coronavirus COVID-19. Además de que su sistema respiratorio quedó altamente afectado, tuvieron que amputarle una pierna.

Durante todo ese tiempo, su esposa la también artista Amanda Kloots y su hijo Elvis Eduardo, de 10 meses, esperaban en casa buenas noticias que, desafortunadamente, no llegaron.

Cordero murió en julio esperando un doble trasplante de pulmón y hoy en su honor Amanda les dejó a sus seguidores un profundo mensaje de Navidad .

“Feliz Navidad a todos. Sé que esta Navidad se ve diferente para muchos de nosotros. Ha sido un año lleno de pérdidas en muchos sentidos”, escribió en la publicación que acompañó con dos fotos de las que dijo eran de la celebración del año anterior cuando su pequeño hijo apenas tenía 6 meses.

Y aprovechó para compartir cómo ha logrado, poco a poco, reponerse de la pérdida del amor de su vida.

“He descubierto que centrarme en lo que tengo me ayudó enormemente. Empiezo el día con un pensamiento positivo y me voy a dormir contando mis bendiciones. No siempre es fácil, pero siempre ayuda. La gratitud engendra optimismo. Yo también diría que no desee tiempo libre. El tiempo es precioso, incluso cuando es difícil”, afirmó.