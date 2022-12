Esposa de Jason David Frank, estrella de Power Rangers, confirma causa de la muerte del actor

Jason David Frank, conocido por participar en la icónica serie de los años 90 ' Mighty Morphin Power Rangers ', falleció el pasado 20 de noviembre. De acuerdo con el diario estadounidense TMZ, la estrella se quitó la vida. Sin embargo, fue la esposa del actor quien confirmó lo que antes se especulaba.



La mujer habló con People y dijo lo siguiente: "Mi nombre es Tammie Frank y mi esposo era Jason David Frank, quien trágicamente perdió su vida por suicidio la semana pasada. Mientras que Jason era un nombre conocido para algunos, nosotros vivimos una vida muy normal con altibajos, como cualquier otro. Me ha impactado y entristecido increíblemente ver a los medios que han volteado mi tragedia familiar en un cuento chino. Desde la muerte de Jason, he sido acosada online y ya no soporto ver el buen nombre de mi esposo difamado".

Añadió: "Yo amaba a mi esposo y estábamos tratando de solucionar nuestros problemas. Su muerte es tan impactante para mí como para los demás. La verdad es que no tenía idea que Jason planeaba terminar las cosas. Sí, había luchado con problemas de salud mental y depresión antes, pero nunca pude haber predicho lo que sucedería esa noche".

Tammie defendió a su esposo y narró al medio citado cómo fueron sus últimos momentos antes de morir. "Suponía ser un divertido fin de semana, pero perdí al amor de mi vida. Jason era un buen hombre, pero tenía sus propios demonios. Era humano, como el resto de nosotros".

Ella detalló que su hija, que el actor de 'Power Rangers' le ayudó a criar, falleció el año pasado y desde ese momento tuvieron varias discusiones, por lo que decidieron separarse. No obstante, hace dos meses decidieron solucionar sus malentendidos.



Además, explicó que el día de la muerte de su esposo la pareja estaba de viaje para reforzar su relación. "Bailamos y nos desvelamos hasta que cerró el bar. Cuando regresamos al hotel, Jason y yo tuvimos una emotiva plática en su cuarto", comentó, agregando que ambos dormían en habitaciones diferentes porque él roncaba.

"Para ayudar a Jason a relajarse y desembriagarse antes de dormir, bajé a recepción por unos snacks. Me ausenté no más de diez minutos. Regresé y empecé a tocar su puerta, sin respuesta. Toqué repetidamente y estuve llamando su nombre para que abriera la puerta", dijo.

La mujer llamó a la Policía, quien abrió la puerta de la habitación del actor y lo encontró sin signos vitales. Por último, la mujer no descartó que se trató de un suicidio, pero pidió que no se hicieran más especulaciones y que le permitieran seguir con su duelo en paz.

"Todo lo que queremos es recordar a Jason y nuestros recuerdos felices, y seguir adelante con el dolor de haber perdido a un ser amado. Lo único que pido es empatía y comprensión durante estos momentos difíciles", concluyó.



Líneas de atención en salud mental en Colombia

Si usted no llega a sentirse bien anímica o emocionalmente y desea ser escuchado, puede contactarse con alguno de estos números, cuentas o chats: