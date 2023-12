Esposa de Jota Mario revela la última conversación que tuvieron: “Negra, ¿me voy a morir?”

Jota Mario Valencia fue uno de los presentadores más queridos de la televisión colombiana. Falleció el 6 de junio de 2019 y solo hasta ahora su esposa, Neth Fuentes, pudo hablar con tranquilidad de esta pérdida. Lo hizo a través de Vos Podés, un podcast en el que abrió su corazón y entregó detalles inéditos.



Fuentes, diseñadora industrial de profesión, reveló un detalle que Jota Mario le había dejado como regalo. Según relató en el programa, halló en el computador del presentador una carpeta que se llamaba ‘Poemas Neth’.

Como su nombre lo señala, allí estaban contenidos unos poemas dedicados a ella. El detalle era que los había grabado en audio: “Yo sabía que esos poemas existían porque él una vez me los mandó. Lo que no sabía era que él en algún momento de su vida se tomó el trabajo de grabarlos con su voz y musicalizarlos. Cuando me encuentro esa carpeta y le doy ‘play’, vuelvo a oír la voz y dije ‘uy, Dios mío’. (Le di) apagar”.

Cuatro años después de la muerte de Jota Mario decidió sentarse a escucharlos uno a uno: "Fueron 12 poemas”.

Sobre los últimos días de Jota Mario, reveló que estaba sufriendo de vértigo. Trataron de manejarlo, pero finalmente tuvo que ser llevado a una clínica en Cartagena. De ese viaje no regresó.

Publicidad

“Él nunca decía que estaba enfermo, él nunca estaba enfermo, él siempre estaba perfecto. A él nada le dolía”, dijo Neth al referirse a Valencia como un ‘superman’, pues nunca se quejaba. Contrario a eso, era una persona activa, creadora y planteaba para sus programas cuanta cosa se le pasaba por la mente.

Entre tantas conversaciones que Jota Mario y ella tuvieron, se tocó el tema de la muerte. “Me decía ‘yo no le voy a durar toda la vida’, siempre fueron sus palabras”, reconoció Neth.

Al final, lo último que le dijo el presentador fue “Negra, ¿me voy a morir”. Ella, con la fe puesta en los médicos y en el destino, confiaba en que su esposo iba a salir victorioso. Tristemente, no fue así.

Publicidad

El 6 de junio de 2019, Jota Mario Valencia Yepes dejó el plano terrenal, pero muchos siguen recordándolo.