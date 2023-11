Esposo de Paula Durán se defendió de señalamientos de su suegra: “No sé si quiere verme destruido”

Sergio Vega, el esposo de Paula Durán, la colombiana que falleció a causa del cáncer en Estados Unidos y cuya historia conmovió a todo Colombia, sostuvo un cruce de opiniones con Gloria Iris Camargo, su suegra.



Hace pocos días, la señora Gloria Iris Camargo, en medio de una transmisión en vivo, aseguró que Sergio Vega fue cruel con ella y su familia cuando viajaron a Estados Unidos a despedirse de Paula Durán.

Según reseñó La Kalle , Sergio Vega no compartió con ellos: “Nunca nos hizo alguna invitación”. Además, la mujer manifestó que el hombre impidió que una hermana de Paula Durán entrara al funeral para despedirse de ella.

Tras conocer los señalamientos, el hombre manifestó que está sorprendido y que esas acusaciones, actualmente, perturban su vida. Además, negó todo lo que la señora Camargo dijo en medio de la transmisión en vivo.

Publicidad

“No me imaginé en ningún momento que doña Iris, mamá de mi esposa, saliera a decir estas cosas, a realizar estas acusaciones que en este momento perturban mi vida y dañan mi imagen”, aseguró.



Además, el esposo de Paula Durán reveló que desconoce si estas declaraciones fueron hechas con el afán de causar daños.

“No entiendo por qué dijo eso, no sé qué busca, no sé si quiere verme destruido. Eso nunca pasó. Las personas que me conocen saben que soy pacífico, nunca en mi vida he tenido un problema, mucho menos voy a agredir a una persona y menos a la mamá de mi esposa”, dijo.

Vega cree que detrás de las declaraciones de su suegra puede estar el dolor por la pérdida de su hija. “Ella era una buena madre con sus hijos. En un momento pensé que ese dolor de madre que pierde a una hija y busca culpables, pero lo que hizo no lo entiendo”, afirmó.

Publicidad

Sergio Vega indicó que la mujer no se comunica con él de manera constante. “Ella nunca llama para saber cómo están los niños. Hace mucho que no habla con ellos. Solo quiero seguir luchando por mí, por mis hijos y mi familia”, sostuvo.