Esta barranquillera no ha recibido uno, sino cinco premios Emmy

"Ganamos el mejor noticiero matutino en el área de Los Ángeles y el sur de California y también ganamos en la categoría de mejor serie de noticias con un segmento que hago cada lunes, con todo el corazón y en donde promovemos la educación como agente transformador de cambio en la vida de los niños, se llama Pizarrón 52", dice Alejandra Ortiz sobre los más recientes premios Emmy que ganó.

Compitió con todos los noticieros de habla inglesa de la zona.

Cuenta que empezó su carrera “presentando en inglés y en francés, y no en español, y en Colombia”.

“Por muchos años me tocó trabajar 16 horas al día, me ofrecía a ayudar así no me tocara e incluso trabajé mucho tiempo sin que me pagaran”, agrega.

Su alegría barranquillera, dedicación y talento la llevaron a cumplir su sueño desde hace cuatro años.

“Estoy convencida de que son esos pequeños esfuerzos los que valen la pena, porque Dios y la vida recompensan de manera extraordinaria a quienes se entregan de forma extraordinaria”, afirma sobre su éxito.