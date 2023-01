Esta bella colombiana puso a arder las redes con seductor video en el que muestra más de la cuenta

En el video, se puede observar a la despampanante mujer, con poca ropa, mientras posa para el lente al ritmo de un pegajoso tema musical.

Elizabeth Loaiza no para de sorprender a sus seguidores en sus redes sociales, esta vez con un seductor video que grabó durante una sesión fotográfica para su tienda.

En el metraje, se puede ver a la sexi empresaria con un gorro de capitán, que tiene piedras brillantes, con una seductora lencería blanca y un jean que no dejó mucho a la imaginación de su millón y medio de seguidores en Instagram.

El video en mención ha sido reproducido más de 84 mil veces y con toda razón, pues la manera de posar ante la cámara por parte de la modelo vallecaucana es de infarto.

Precisamente los seguidores de la empresaria no se hicieron esperar y explotaron el apartado de los comentarios con elogios.

@Simon_cal15 dijo: “Qué hermosa. Esa es la ropa perfecta para ti”. En la misma línea, @Alexpedrovallejo1845 comentó: “Te ves hermosa”. Asimismo, @Rubencer19 publicó: “Este blanco te queda de locos”.

Y, por último, @Zikem_delao posteó: “Esa capitana, ¿no quiere gobernar a este marinero?”.

De esta manera, la modelo nacida en Cali demostró que, pese a las extenuantes jornadas de trabajo, siempre tiene tiempo para sacar a relucir ese lado sensual, el cual se roba los suspiros de sus fanáticos.

