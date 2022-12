Esta cantante, famosa por un reality, es acusada de violar a su mejor amiga

La víctima denuncia que una noche, después de fumar marihuana, fue tocada y abusada por Melanie Martínez, quien participó en La Voz de EE. UU.

“Mantuve este secreto por años pensando que no era gran cosa: el hecho que fui violada por mi mejor amiga me parecía descabellado”, cuenta Timothy Heller.

Publicidad

Timothy, también cantante, explica que solo se dio cuenta de que era algo grave cuando contaba en chiste la historia a sus amigos y ellos la veían con preocupación.

Al escuchar la acusación, Melanie sostuvo que estaba “horrorizada con lo que dijo Teller (…) ella nunca dijo que no a lo que escogimos hacer juntas”.

Este es el relato de Timothy Heller:

Publicidad

Una noche que me quedé con ella, ella empezó a interesarse bastante en mis preferencias sexuales. Como alguien que había sido víctima de abuso, el sexo es un tema duro para mí.

Esa conversación parecía no terminar nunca. Tenía que trabajar temprano al otro día. Ella comenzó a preguntarme, mientras estábamos acostadas en la cama, si yo tendría sexo con ella (Melanie Martínez). Al sentirme incómoda con la propuesta, empecé a reírme de ello. Tenía un novio en ese momento y ella lo sabía.

Publicidad

‘Él no tiene que saberlo, no es la gran cosa’, me dijo. Esto continuó por horas, preguntándome por qué no quería, diciéndome que sería divertido. Repetí varias veces que no. Tenía que trabajar en la mañana, solo quería dormir. Estaba exhausta. Intenté dormir, pero mi amiga me tuvo despierta toda la noche rogándome que estuviéramos juntas.

Me pareció extraño, pero ella era mi mejor amiga. Dije no y pensé que podíamos superarlo. A pesar de mi respuesta, ella no renunció. Si ella entendió la indirecta, no le importó.

Ella me convenció de fumar marihuana y, como me estaba costando decirle que no, acepté, pensando que quizá podría quedarme dormida y no lidiar más con esta situación. Volvió a comenzar con lo mismo.

Cuando me acosté, pensando en dormirme, ella comenzó a tocar mi brazo. Dejé que lo hiciera, tal vez abandonaría la idea. Esto ocurrió durante una hora. Me empecé a sentir verdaderamente incómoda, solté una risilla diciéndole que me hacía cosquillas. En ningún momento quería volver esto una situación sexual. ‘¿Puedo hacer esto? ¿Puedo tocar tus pechos?’ comenzó a decirme. Yo solo quería dormir.

Publicidad

Ella empezó a hablar de la apariencia de mis senos y me rogó que solo se los dejara tocar. No teníamos que hacer nada. Estaba cansada, confundida y algo drogada, dejé que lo hiciera. Esto terminó en ella tocándome por todos lados. Nunca dije que sí, dije no varias veces. Perro ella usó su poder sobre mí y me derrumbó. Para que no haya confusiones estaba siendo abusada por mi mejor amiga.

Me quedé quieta, estaba en shock. Ella me hizo sexo oral y luego me penetró con un juguete sexual, eso fue lo que sucedió.

Publicidad

Timothy Heller termina su relato contando que nunca hablaron de esa noche y su relación de amistad terminó cuando Melanie le dijo que no tenía más tiempo para esta.

“Desearía que no me hubiera costado tanto darme cuenta de esto”, finalizó.