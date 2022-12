Esta cantante fue detenida en el aeropuerto de Estambul en Turquía por lucir muy joven

Agentes pensaron que la artista ucraniana Natalia Dzenkiw viajaba con el pasaporte de otra persona, ya que su edad no coincidía con su apariencia.

En el momento en que estaba dispuesta a abordar el avión, que la traería de vuelta a su país, autoridades de la Unidad de Control de Migraciones le solicitaron su pasaporte.

Los guardias “quedaron atónitos al saber que tenía 41 años” y “creo que no me vieron demasiado vieja”, aseguró Natalia.



Advertisement

En el aeropuerto algunos de sus seguidores dieron fe de que se trataba de ella.

Ante la incómoda confusión, la cantante contó al medio español ABC que estaba “acostumbrada a los elogios por mi apariencia, pero nunca imaginé que podría ser una razón para detenerme".



Al final, el bochornoso suceso para los agentes terminó en risas, se tomaron ‘selfies’ con Natalia y la dejaron abordar el avión.