Esta colombiana es la reina de la improvisación en competencias de hip hop de habla hispana

Recientemente se convirtió en la primera mujer en ganar una semifinal regional de la Batalla de Gallos, la competencia de freestyle más grande de Hispanoamérica.

Mucha imaginación para crear un juego de palabras es lo que le sobra a Maribel Gómez, quien, hoy por hoy, es la reina de la improvisación en las competencias de hip hop.

“Llegué al freestyle hace 5 años, porque tenía un compañero que estaba obsesionado con la Red Bull, me mostró unos vídeos y ese día quedamos prendados. Un día me dijo: ‘¿Por qué no lo intentamos?’. Y desde ahí hasta hoy lo estoy haciendo”, dice la freestyler.

En el mundo del freestyle rap, ella es ‘Marithea’, la primera mujer en llegar a la final de una Batalla de Gallos en Colombia y también es la primera en el mundo en coronarse campeona de una semifinal regional. Una disciplina que se pensaba solo era para hombres.

“Para mí significa demasiado, porque pues otras chicas, por medio de mí, van a ver el camino para entrar. Significa mucho para el avance del movimiento del freestyle y que se normalice esto de ver mujeres en batallas”, señala ‘Marithea’.

Sus sueños son tan grandes como su talento. Por eso, todos los días entrena con sus “panas” en un parque del suroriente de Cali, ciudad de donde es oriunda.

“Me gustaría representar a Colombia y ganar el internacional en algún momento de mi vida”, afirma.

Su madre, Ana Ruth Gómez, asegura que ese es el sueño de su hija y que su anhelo “es que ella pueda cumplir lo que desea”.

“Yo nunca le impuse nada, siempre quise que ella decidiera que quería para su vida”, sostiene la mamá de ‘Marithea’.

Su disciplina la ha llevado a ser hoy la inspiración para otras freestylers.

“Igual hay chicas que quieren batallar pero les da miedo, se sienten intimidadas o creen que no pueden lograr hacerlo, ‘Marithea’ ha demostrado que sí es posible, así que, si nos estás escuchando, anímate”, dice Yaneira Sinisterra, conocida como 'Sandy'.

Segura de su talento, ‘Marithea ‘llevará sus rimas hasta la batalla final de la competencia en Colombia, que será el próximo 10 de agosto en la Gran Carpa de las Américas, en Bogotá.

Este año y por primera vez, Colombia tendrá dos representantes en una final internacional de freestyle, pues Juan Camilo Ballesteros, conocido como Valles-T, garantizó su cupo para el mundial en Madrid al convertirse en el tercer mejor improvisador del mundo en 2018.

Es un combate verbal, uno contra uno, entre dos MC (improvisador), cuyo objetivo es, mediante rimas, superar al rival.

La competencia está regida por un jurado que decide quién gana cada ronda. El formato del evento es eliminatorias, empezando en dieciseisavos hasta alcanzar la final.

Está dirigido por un maestro de ceremonia (MC), cuyo objetivo es mantener al público animado y hacer que tome parte activa en el evento. En Colombia, el evento se realiza desde 2005 y este año llega a su décima versión después de unos años sin que se llevara a cabo.