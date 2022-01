¿Está con Epa Colombia por interés? Contundente respuesta de Diana Celis

La futbolista Diana Celis volvió a referirse a las críticas que constantemente le hacen en redes sociales por su relación con la empresaria e influenciadora Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia .

En la popular dinámica de preguntas y respuestas de la red social Instagram, Diana Celis realizó un video para contestarle a una seguidora que le escribió: “¿Realmente está enamorada de Epa Colombia o solo por el dinero?”.

Publicidad

“La verdad hace mucho tiempo me dejó de importar que la gente piense que yo estoy con Daneidy por el dinero, porque no es así y pues yo sé qué es lo que siento por ella desde mi corazón y mente, entonces no pasa nada”, señaló Diana Celis.

Según la futbolista, Epa Colombia sabe que “el dinero no me va a detener a su lado”.

Publicidad

“Le he demostrado que el dinero no me va a detener a su lado, simplemente estoy porque la amo y me siento feliz a su lado. Entre menos me dé cosas, mejor, ella lo sabe”, puntualizó.