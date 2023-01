¿Está en la FriendZone o conoce a alguien que sí? No se pierda la nueva serie web de Caracol TV

Andrea y sus amigos están buscando un nuevo ‘roommate’. Es allí cuando llega Miguel a sus vidas. Pero esto solo desencadenará situaciones cómicas y de drama.

FriendZone es una serie que mostrará los conflictos de convivencia, así como el proceso de adaptarse a compañeros de apartamento y a otras situaciones de la vida.

No se pierda el tráiler de FriendZone:



Andrea y Miguel son amigos desde la infancia. Han vivido en un permanente estado de FriendZone. Ahora, están en sus veinte y solteros.

Andrea y sus amigos, Silvana y Ricardo, buscan un compañero para compartir el apartamento y justo Miguel es el elegido. Hasta ahí, todo bien.

Lo complicado viene cuando se entra en la Friendzone, un poco menos cuando es mutuo, pero igual significa poner la amistad en riesgo. Si la amistad es larga y cercana es todavía más difícil: no solo se conocen todos los ex, se conocen mejor que cualquiera de ellos y hay interés. Así sepan lo que no les gusta del otro.

No es raro que hoy en día muchos ‘millenials’ decidan salir de la casa de sus padres y compartir viviendas con amigos y otras personas. Es hora de disfrutar la independencia.

Protagonistas de Friendzone, con sentimientos encontrados

MIGUEL (José Daniel Cristancho): Publicista, soñador, hijo de mami. Ha sido el niño consentido de su casa y jamás le ha tocado bandearse por sí solo más de una semana fuera de casa.

ANDREA (María Camila Giraldo): Ejecutiva de Marketing, empoderada, psicorrígida. Su vida siempre ha tenido un norte, tiene claro que quiere esposo, hijos y casa.

SILVANA (Adelaida Buscató): Obsesionada con el ejercicio, de carácter fuerte, romántica empedernida. Trabaja en un café́/almacén de bicicletas y no tiene un norte claro de lo que quiere hacer; sabe que le gusta el ejercicio y llevar una alimentación sana.

RICARDO (Santiago Cottone): Chef, argentino, enamorado de Colombia. Se quedó en el país por su belleza, su comida y las mujeres. Está en búsqueda de nuevas oportunidades y amistades y, tras haber vivido solo, decide que tener ‘roommates’ es perfecto para él.



Disfrute de los capítulos de FriendZone:

Cap 1: Apto para compartir - El emocionante e incómodo reencuentro de Miguel y Andrea



Cap 2: Un corte para romper el hielo



Cap 3 : La carne es débil



Cap 4: ¿Quién tiene la razón?



Cap 5: ¿Caldo levanta novios?



Cap 6: Llegó el momento de la cena para terminar lo que ya empezaron