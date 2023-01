Esta es la razón por la que Tilda Swinton se sintió en Escocia apenas llegó a Cartagena

“Es hermoso, creo que he estado aquí antes”, dijo la famosa actriz que interpretó a Jadis, la Bruja Blanca, en ‘Las crónicas de Narnia’.

“Tuve una experiencia muy linda cuando recién llegué. Me dieron jugo de tomate de árbol y la razón es muy particular: mi padre hace 50 años atrás llevó a Escocia, de algún lugar de Latinoamérica, unas semillas y las sembró, pienso que es la única persona de Escocia que sembró tomate de árbol en su jardín”, contó la artista.

Además, anticipó que volverá pronto al país.

“El próximo año estaré haciendo un filme acá en Colombia con mi amigo tailandés Apichatpong Weerasethakul, quien fue homenajeado el año pasado en este festival (Ficci)”, añadió.