“Esta es mi casa o una cárcel”: Marcela Reyes dice que se siente rechazada por tener COVID-19

La DJ Marcela Reyes a través de sus redes sociales rechazó el trato que le han dado en su unidad residencial, tras hacerse pública la noticia de que tiene COVID-19.

Reyes confirmó a sus seguidores el pasado fin de semana que dio positivo para coronavirus y se ha mantenido en cuarentena junto a su pequeño hijo y la nana de él.

La DJ aseguró que se ha sentido rechazada donde vive, denunció supuestas exigencias en protocolos de seguridad que le han pedido para que le puedan entregar alimentos y que no dejaron ingresar a una persona que iba a ayudarle en su casa y con el cuidado de su hijo.

“Me he dado cuenta de que en esta unidad hubo otras personas infectadas antes que yo, pero claro, como hay personas que deciden no contar, como no todas las personas son (figuras) públicas, a mí sí me están tratando como el bichito diferente”, manifestó molesta por los trámites que, según ella, ha tenido que hacer con la administración para que le permitan recibir los víveres y además hacer envíos.

“Esto es un llamado que quiero hacer para que me den trato como una persona normal”, señaló.

Publicidad

Luego de conocerse que Reyes dio positivo a coronavirus, artistas como Jessi Uribe y Paola Jara, quienes tuvieron contacto con ella recientemente en la producción de un video musical, se realizaron la prueba.

El cantante bumangués dio negativo, mientras el resultado de Paola Jara aún no ha sido público.