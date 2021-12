Esta influencer, considerada la ‘mamá más sexi del mundo’, tiene citas dobles con su hija

Joleen Díaz, de 44 años, una influencer apodada la ‘mamá más sexi del mundo’, contó recientemente en una entrevista que ahora tiene citas dobles con su hija, Meilani Parks, de 21.

Díaz se ha hecho muy popular en redes sociales gracias a su imagen, por la que en ocasiones la confunden con una amiga o hermana de su hija. A muchos les cuesta creer que tenga más de 40 y sea madre.

La mujer aseguró que sale en citas dobles con Meilani.

“Me pide consejo todo el tiempo. Me encanta que confíe en los consejos que le doy. Siento que está bien equilibrada en las citas y me alegro de que mis experiencias puedan ayudarla”, manifestó Joleen a Jam Press.

Sin embargo, no todo es color de rosa en la vida de esta bella madre, pues en una ocasión la sacaron de la aplicación de citas Hinge porque no creyeron que tuviera más de 40.

“Es gracioso, creo que la gente piensa que soy una cuenta falsa y me denuncia. Podría vincular mi Instagram a mi perfil, lo que probablemente ayudaría a demostrar que soy yo realmente, pero no lo hago porque creo que mis redes sociales no presentan la persona sencilla y realista que soy”, aseguró.

Joleen Díaz también es profesora de secundaria.

En cuestiones de citas, señaló que prefiere dejar los hombres más jóvenes a su hija.

“Nunca consideraría ni remotamente salir con alguien que sea lo suficientemente joven como para ser amigo de mi hija”, expresó.

Asimismo, se refirió a lo que busca en el sexo opuesto, “alguien que tenga confianza, tenga una actitud positiva y pueda comunicarse bien”.

También debe ser un hombre amante de los perros, independiente económicamente y que le gusten las actividades al aire libre.