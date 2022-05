"Está loca, es más falsa que tu amiga": Epa Colombia vuelve a hablar de Yina Calderón

Para nadie es un secreto la polémica en redes sociales entre Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, y Yina Calderón . Las influenciadoras se han lanzado algunas pullas en lo corrido de este 2022.

En un espacio de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, Epa Colombia le contó a sus seguidores cuál es su relación con la empresaria de fajas.

"Si Yina va a tu casa a tocarte la puerta, en una publicación lo dijo, ¿qué haces?", fue el interrogante que le hizo un seguidor, a lo cual ella respondió: "Ay, yo no sé. ¿Ustedes no han visto que Yina me trata mal, luego me defiende, luego me trata mal, luego me odia o dice que no me pasa y dice que me ama? Yina está loca, es más falsa que tu amiga".

Además, otro fanático de Epa Colombia le preguntó por qué Yina Calderón no la superaba. "Ella quiere es ponerse a pelear, en vez de decir 'vamos a vender, a generar empleo, a sacarla del estadio'. Pero no", concluyó Daneidy.