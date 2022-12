Esta manicurista demostró con una foto el enorme poder que tiene el maquillaje

Durante mucho tiempo Kelsie Swygart sufrió por sus múltiples pecas. “Me ha llevado años estar a gusto conmigo misma”, confesó la joven en la red social Instagram.

Como manicurista de profesión, Kelsie entiende el alto valor de la imagen, por lo que con sus propios recursos dio una importante lección para quienes creen que la belleza es lucir sin imperfecciones.



Una foto publicada por Kelsie Swygart (@kelsieswygartnails) el 25 de Ago de 2016 a la(s) 11:29 PDT

Lo hizo en medio del reto “'Power of Makeup” (poder del maquillaje), el cual incluye el siguiente texto traducido al español:

"No uso maquillaje nunca. Lo hice por el reto. La mayoría de los días no llevo maquillaje salvo cuando trabajo y entonces solo cejas, delineador de ojos y máscara de pestañas. Incluso si tuviera esta apariencia todos los días, a nadie debería importarle excepto a mí. Me siento bella con o sin maquillaje. Este reto era divertido y lo volveré a hacer pronto. Gracias a todos por vuestra amabilidad y los comentarios de apoyo”.

Su publicación alcanza hasta el momento casi 5.000 ‘me gusta’ y ha desatado una oleada de 649 comentarios. La mayoría de ellos ensalzan su valor y la frescura de su belleza.

“Cuando subí el primer ‘power of makeup’ jamás llegué a imaginar, ni en un millón de años, que la reacción de la gente sería esta”, añadió Kelsie en otro comentario.

"Estoy un poco en shock y un poco sobrepasada por lo grande que ha sido. Me ha llevado años estar a gusto conmigo misma y es algo en lo que trabajo cada día. Pero empoderar a otros era todo lo que quería con esto”, añadió la valiente joven.