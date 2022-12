Esta modelo brasileña es el primer transgénero en ser portada de Vogue París

La emblemática revista de moda Vogue París escogió para su portada de marzo a la modelo transgénero brasileña Valentina Sampaio, una primicia para una publicación francesa.

Envuelta en una luz violeta, Sampaio, de ojos verdes y labios pulposos, aparece en la tapa de la revista que saldrá a la venta el 23 de febrero con el título "La belleza transgénero. Cómo están cambiando el mundo".

Valentina Sampaio afirmó en una entrevista de 2015 con la revista Glamour Globo "nunca haberse sentido discriminada". "Mis padres me respetaron siempre como soy", señaló esta joven de 22 años nacida en Fortaleza.

En Instagram, Valentina Sampaio tiene cerca de 35.000 seguidores. En Brasil, estuvo ya en portada de la revista Elle y participó en la semana de la moda de Sao Paulo. Es también una de las embajadoras de L'Oréal París.

La revista National Geographic dedicó a finales de diciembre su portada a la "Revolución de género" con Avery Jackson, una niña estadounidense transgénero de 9 años. Laverne Cox, una de las actrices de la serie "Orange Is the New Black" estuvo en tapa de Time en junio de 2014.

Asimismo, el excampeón olímpico estadounidense Bruce Jenner, ahora Caitlyn Jenner, reveló al mundo su cambio de sexo en 2015 posando para la revista Vanity Fair, siendo también portada.