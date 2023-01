Esta modelo colombiana le quitó el aliento a miles con unas fotos donde muestra más de la cuenta

La hermosa mujer apareció en cuatro imágenes luciendo una sensual lencería de color negro, pero no como de costumbre.

La top model caleña Elizabeth Loaiza es una especialista en llamar la atención de sus fans, pues, a propósito de su profesión, comparte de manera constante fotografías en las que posa con ropa interior, además de ser propietaria de una marca.

Sin embargo, no acostumbra a mostrar más de la cuenta en dichas imágenes, por lo que ahora decidió ponerle un poco más de picante y candela a una de sus más recientes publicaciones en Instagram, donde ya acumula más de 1,5 millones de seguidores.

Allí, Elizabeth compartió cuatro fotos en las que luce una lencería de color negro y con la cual no solo resalta su espectacular figura, sino que va un poco más allá. La modelo posa sensualmente y, en tres de las imágenes, se agarra la tanga con una mano como si fuera a quitársela.

“¿Qué foto les gusta más 1, 2, 3 ó 4?”, escribió la bella vallecaucana en la publicación, que, por supuesto, generó miles de reacciones.



Más de 62.000 ‘Me gusta’ y casi 2.350 comentarios tenía la publicación luego de 14 horas de haber sido realizada. ¿Cuál fue la foto preferida? Pues bien, aunque muchos dijeron que todas, aparentemente, la 1 y la 4 fueron las más votadas.

¿Y cuál es la suya?

