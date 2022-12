Esta modelo fitness reveló la verdad del antes y después de las dietas mágicas

Con dos fotos que tienen solamente dos minutos de diferencia, la entrenadora fitness Jen Widerstrom hizo trizas el mito de las dietas milagrosas que hacen carrera en redes sociales induciendo a las personas a peligrosos regímenes alimenticios.

En la imagen de la izquierda, tomada en contrapicado, la entrenadora parece ser obesa. Sin embargo, en otra tomada de frente tan solo un par de minutos después es evidente que está en buena forma.

Oh oh it's magic, you knowwwwww. We all look like this when we sit. Don't stress about the way your body looks in certain positions. These photos were taken 2 minutes apart!️#noedits Thanks for the inspiration, my super human being friend @emilyskyefit Una foto publicada por jenwiderstrom (@jenwiderstrom) el 18 de Sep de 2016 a la(s) 12:01 PDT

Posteriormente en una publicación de Facebook recogida por el Magazín Shape, Widerstrom explica: "hacía una sesión de fotos la semana pasada con un equipo increíble de pelo y maquillaje y todas estas personas buscaban tarjes para mí. Estaba sentada con mi teléfono en la mano y cuando lo abrí me llamó la forma en que mi vientre colgaba. Tomé la foto y me dije, ¿eso e slo que parece?”.

La entrenadora prosiguió: “Tuve que parar y decirme, soy más que la forma en que me siento. Pensé, ¿pierdo créditos como entrenadora?”.

Y finalmente se decidió: “Lo compartí porque todos tenemos esos instantes de vergüenza extraña, que somos duros con nosotros mismos sin una buena razón. Yo quería que la gente sepa que es normal. Esto solo nos hace humanos”.