Esta “Muñeca de la Mafia” posó en la playa con una tanga negra y dejó con la boca abierta a miles

La actriz no acostumbra a exhibir mucho su despampanante figura, pero, cuando lo hace, sus seguidores quedan perplejos y no se ahorran elogios.

Cáterin Escobar , actriz y modelo nacida en Cali sorprendió a sus seguidores con un registro fotográfico en el cual muestra su envidiable figura.

La imagen, que fue captada en una paradisíaca playa, fue subida a su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje: “Estar cerca al mar me llena de libertad, tranquilidad y paz”.



De inmediato, sus más de 800 mil seguidores reaccionaron de diferentes maneras y no se ahorraron ningún elogio a la hora de comentar la figura de la mujer.

Alejandra Sandoval, también actriz de la exitosa serie de Caracol Televisión, Las Muñecas de la Mafia, comentó: “Ese ejercicio te está poniendo ‘too much’”.

De igual manera, @Cristhian9anchez dijo: “Eres sencilla y hermosa”. Por su parte, @Joshua_electric publicó: “Eres lo más bello de este mundo. Te admiro desde Las Muñecas de la Mafia. Saludos desde Ecuador”.

Hasta la noche del 18 de diciembre del 2019, la imagen contaba con más de 88 mil likes y cerca de mil comentarios.

De esta manera, la talentosa actriz, que interpreta a Olivia Rengifo en la exitosa serie, mostró su figura, la cual, a sus 37 años, es envidiable.

Lea también: Esta “Muñeca de la Mafia” cumplió un nuevo año de vida y confesó por qué nunca niega su edad