Esta noche será transmitido el concierto tributo a Prince con la presentación de Juanes

El paisa es el único cantante latino que fue invitado por la organización Grammy para homenajear a la leyenda musical.

Aunque el concierto tributo a Prince se realizó el pasado 28 de enero, dos días después de la ceremonia de premios, esta noche CBS transmitirá la presentación a las 8:00 p.m. hora colombiana.

La cadena de televisión estadounidense decidió mostrar el homenaje este martes a propósito del aniversario de fallecimiento del artista, que murió el 21 de abril de 2016 a los 57 años.

Juanes, quien es fan de Prince y vio materializado su sueño de juventud al ser invitado por la Academia al tributo, interpretó la canción 1999, sencillo que hace parte del quinto álbum de estudio del artista homenajeado.

En contexto: Juanes cumple el sueño que anunció en televisión hace 22 años

Junto al colombiano estarán Foo Fighters, Alicia Keys, John Legend, Chris Martin de Coldplay, Usher, H.E.R., Beck, Common, Gary Clark Jr., Earth, Wind & Fire, Mavis Staples, St. Vincent, Susanna Hoffs, The Revolution, Sheila E. y Morris Day And The Time.

‘Let´s go crazy: The Grammy salute to Prince’ se podrá ver en internet a través de CBS All Access.