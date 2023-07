Esta Rosalía se presentó ante los jurados de Yo Me Llamo: ¿cómo le fue?

En medio de talento y mucha música avanzó el segundo capítulo de Yo Me Llamo en el Canal Caracol. Una de las actuaciones que más llamó la atención fue la de la imitadora de Rosalía, que se llevó el sí de los tres jurados.

Al ritmo de Moto Mami, la artista demostró todo su talento a la hora de imitar a la cantante nacida en España.

El primero en dar el sí fue César Escola, quien no ahorró ningún elogio: “Es muy difícil lo que estabas haciendo por el tema del aire, no entendí ninguna palabra. Ojo, tranquila, a Rosalía tampoco se le entiende. Hay que trabajar muchas cosas, pero me encanta. Le pones mucha energía”.

#YoMeLlamo | ¿Sí se llama? A pesar de que su pronunciación estaba muy enredada, la imitadora de Rosalía logró cautivar los ojos del maestro Escola, quien además, halagó el look de la participante.https://t.co/iDMujlhJeN — Caracol Televisión (@CaracolTV) July 28, 2023

El segundo en dar el pulgar arriba fue Pipe Bueno: “Me gusta el look, el caminado, esas caras, conoces los gestos de ella, el hablado. Me encanta el movimiento de la juventud y la música urbana. La Rosalía”.

Esta Moto Mami logró algo que no todos pueden contar, el sí de los tres jurados, pues Amparo Grisales también la apoyó: “A veces estás poniendo la voz nasal y me gustaría que empezaras a trabajar los finales que ella hace. Ese airecito que ella saca”.

Otros imitadores que también se llevaron el sí fueron Chayanne, Gilberto Santa Rosa, Joe Arroyo, Joan Sebastián, entre otros.

Y pese a que le pusieron todas las ganas a sus atuendos y sus presentaciones, imitadores de cantantes como Freddy Mercury, Paulina Rubio y Sebastián Yatra se quedaron por fuera de Yo Me Llamo.