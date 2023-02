Esta sería la letra de la canción ‘TQG’, de Shakira y Karol G: ¿mencionan a Piqué y Anuel AA?

Apartes de la letra de la canción ‘TQG’ que ya tendrían lista Shakira y Karol G se filtraron y los seguidores de ambas han sacado toda clase de conjeturas. Hay quienes dicen que es una clara dedicatoria para sus exparejas Gerard Piqué y Anuel AA, respectivamente.



La canción, aseguran, estará en el álbum ‘Mañana será bonito’ de Karol G, que será lanzado el próximo 24 de febrero. Esta nueva producción de la paisa incluye otros 16 temas con colaboraciones de artistas como Quevedo, Justin Quiles, Sech y Carla Morrison, entre otros.

Sobre la producción en la que cantarán Shakira y Karol G se filtraron algunos apartes de la letra de la canción titulada ‘TQG’, que hay quienes relacionan con la frase ‘Te quedó grande’ que ambas han mencionado en repetidas ocasiones.



En la letra de la canción ‘TQG’ hay extractos como “al menos conmigo, yo te mantenía bonito”, que afirman están dirigidos a Anuel AA, exnovio de Karol G. Y también Shakira tendría su “dedicatoria” para Piqué: “tú saliendo a buscar comida afuera y yo pensando que era la monotonía”.

Estos fragmentos de la canción de Shakira y Karol G fueron revelados en el programa ‘Hoy Día’, de Telemundo, por una de las presentadoras que ya habría tenido acceso al tema.

Carolina Giraldo Navarro, nombre de pila de Karol G, comentó en entrevista con el periódico The New York Times que decidió mandarle a la cantante de 'Monotonía' una letra que reflejara algo sobre las rupturas amorosas, a propósito del desahogo que la barranquillera estaba teniendo tras finalizar su relación con Gerard Piqué.



Según detalló la reguetonera, Shakira le dijo que se había identificado con la canción luego de escucharla. “Dios mío, gracias. Esas letras son perfectamente como me siento en este momento”, expresó la artista.

¿Cuáles son las canciones del nuevo álbum Karol G?

Mientras me curo del cora - Karol G.

X si volvemos - Karol G, Romeo Santos.

Pero tú - Karol G, Quevedo.

Besties - Karol G.

Gucci los paños - Karol G.

TQG - Karol G.

Tus gafitas - Karol G.

Ojos ferrari - Karol G, Justin Quiles, Angel Dior.

Mercurio - Karol G.

Gatúbela - Karol G, Maldy.

Kármika - Karol G, Bad Gyal, Sean Paul.

Provenza - Karol G.

Carolina - Karol G.

Dañamos la amistad. - Karol G, Sech

Amargura - Karol G.

Cairo - Karol G, Ovy On The Drums.

Mañana será bonito - Karol G, Carla Morrison.

¿Shakira con Manuel Turizo?