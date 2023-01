“¿Estaba conmigo por amor?”: Jessica Cediel rompió el silencio y habló del final de su compromiso

El deportista Mack Roesch le propuso matrimonio a la modelo y presentadora al final del año pasado.

Hace apenas unos días Jessica Cediel confirmó que estaba “ soltera, tranquila y alejada de gente que solo quiere sacar provecho de todo lo duro que he trabajado en mi vida”, al mismo tiempo que calificó como un “error” las publicaciones sobre su vida privada.

Sin embargo, en un nuevo video contó las razones de su ruptura con el deportista Mack Roesch y aseguró que, dejando atrás esta situación, lo único que le preocupa en este momento es continuar con la recuperación de su última cirugía .

“Resulta que yo tenía una relación sentimental. Imagínense que cualquier día esta persona me manda un mensaje terminándome. Ok, me termino. Yo le dije sí, estoy de acuerdo, terminemos no vamos para ningún lado”: así inicia el clip en el que la presentadora entrega detalles.

Cuenta, entre otras, que luego de borrar de su Instagram las fotos junto a Roesch, él le reclamó por hacerlo y, además, califica como “información falsa sobre un compromiso que no existe” las fotos que el deportista aún tiene en sus redes.

“Todo en la vida pasa por algo, pero en este momento estoy tranquila, feliz. Dedicada a mi familia, a mí recuperación y a protegerme a mí misma y a mis seres queridos del COVID-19”, finaliza Cediel.